Οι Έλληνες στο «Big 5» των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων: Πρωταθλήτρια η Premier League!
- Premier League, 5 Ελληνες
- Serie A, 4 Ελληνες
- Bundesliga, 3 Ελληνες
- La Liga, 1 Ελληνας
- Ligue 1, 1 Ελληνας
Η μετακίνηση των Τζίμα-Κωστούλα αυτό το καλοκαίρι στην Μπράιτον έχει δώσει στην Premier League άκρως γαλανόλευκο χρώμα, καθώς το... παρεάκι στο αγγλικό πρωτάθλημα μεγαλώνει και πλέον θα έχουμε 5 Ελληνες που θα αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Στη Serie A έχουμε 4 Ελληνες με τους Μανδά, Δουβίκα, Λυκογιάννη και Χρήστο Παπαδόπουλο. Στη Bundesliga παίζουν τρεις Ελληνες - παραλίγο να είχαμε 4 αν προχωρούσε του Κωνσταντέλια στη Στουρτγκάρδη - και από έναν Ελληνα έχουμε σε La Liga και Ligue 1.
Ο ελληνικός χάρτης στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης:
Premier League, 5 Ελληνες
- Στέφανος Τζίμας - Μπράιτον
- Κωνσταντίνος Τσιμίκας - Λίβερπουλ
- Κωνσταντίνος Μαυροπάνος - Γουέστ Χαμ
- Χαράλαμπος Κωστούλας - Μπράιτον
- Νεκτάριος Τριάντης - Σάντερλαντ
Serie A, 4 Ελληνες
- Χρήστος Μανδάς - Λάτσιο
- Τάσος Δουβίκας - Κόμο
- Χαράλαμπος Λυκογιάννης - Μπολόνια
- Χρήστος Παπαδόπουλος - Τζένοα
Bundesliga, 3 Ελληνες
- Κωνσταντίνος Κουλιεράκης - Βόλφσμπουργκ
- Μανώλης Σάλιακας - Σανγκτ Πάουλι
- Δημήτρης Γιαννούλης - Άουγκσμπουργκ
La Liga, 1 Ελληνας
- Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Σεβίλλη
Ligue 1, 1 Ελληνας
- Πάνος Κατσέρης - Λοριάν
