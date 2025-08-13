Με τη μεταγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην Σεβίλλη και στη La Liga η Ελλάδας έχει εκπροσώπηση και στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 14 παίκτες!

Η μετακίνηση των Τζίμα-Κωστούλα αυτό το καλοκαίρι στην Μπράιτον έχει δώσει στην Premier League άκρως γαλανόλευκο χρώμα, καθώς το... παρεάκι στο αγγλικό πρωτάθλημα μεγαλώνει και πλέον θα έχουμε 5 Ελληνες που θα αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Στη Serie A έχουμε 4 Ελληνες με τους Μανδά, Δουβίκα, Λυκογιάννη και Χρήστο Παπαδόπουλο. Στη Bundesliga παίζουν τρεις Ελληνες - παραλίγο να είχαμε 4 αν προχωρούσε του Κωνσταντέλια στη Στουρτγκάρδη - και από έναν Ελληνα έχουμε σε La Liga και Ligue 1.

Ο ελληνικός χάρτης στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης:

Premier League, 5 Ελληνες

Στέφανος Τζίμας - Μπράιτον

Κωνσταντίνος Τσιμίκας - Λίβερπουλ

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος - Γουέστ Χαμ

Χαράλαμπος Κωστούλας - Μπράιτον

Νεκτάριος Τριάντης - Σάντερλαντ

Serie A, 4 Ελληνες

Χρήστος Μανδάς - Λάτσιο

Τάσος Δουβίκας - Κόμο

Χαράλαμπος Λυκογιάννης - Μπολόνια

Χρήστος Παπαδόπουλος - Τζένοα

Bundesliga, 3 Ελληνες

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης - Βόλφσμπουργκ

Μανώλης Σάλιακας - Σανγκτ Πάουλι

Δημήτρης Γιαννούλης - Άουγκσμπουργκ

La Liga, 1 Ελληνας

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Σεβίλλη

Ligue 1, 1 Ελληνας