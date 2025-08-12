Στην ανακοίνωση του δανεισμού του Τζακ Γκρίλις από τη Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε η Έβερτον.

Θέλει να βρει τα πατήματά του ο Τζακ Γκρίλις και θα τα... ψάξει στο Μέρσισαϊντ. Η αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν δεδομένη και πλέον έγινε και επίσημη, αφού η Έβερτον ανακοίνωσε τον δανεισμό του μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα, το deal ανάμεσα στους δύο συλλόγους περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για τους Toffees, η οποία αγγίζει τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως οι Citizens τον είχαν αγοράσει από την Άστον Βίλα με 118 εκατομμύρια το 2021.

Ο Γκρίλις θυσίασε σημαντικό μέρος του μισθού του για να τα βρει με την Έβερτον, αφού πείστηκε από τον Ντέιβιντ Μόγιες πως αυτή θα αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον της... αντεπίθεσής του, που ελπίζει να κορυφωθεί με την επιστροφή του στις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ του 2026. Ο 29χρονος επέλεξε το νούμερο 18 στη φανέλα του, λόγων δύο εκ των ηρώων του που είναι συνδεδεμένοι με την Έβερτον, του Πολ Γκασκόιν και του Γουέιν Ρούνεϊ.

Μετά την πολύκροτη μεταγραφή του το 2021, ο Γκρίλις πήρε τον χρόνο του για να προσαρμοστεί στη Μάντσεστερ Σίτι και τη σεζόν 2022/23 είχε εξαιρετική εικόνα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του ιστορικού τρεμπλ. Στη συνέχεια ωστόσο, επηρεάστηκε και από τραυματισμούς και κατέληξε εκτός πλάνων του Πεπ Γκουαρδιόλα.