Την περίπτωση του Τζακ Γκρίλις εξετάζουν η Έβερτον και η Γουέστ Χαμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Μάντσεστερ Σίτι προχωρά σε αλλαγές και ένας από τους πρώτους που φαίνεται πως... περισσεύει είναι ο Τζακ Γκρίλις. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν υπολογίζεται πλέον από τον Πεπ Γκουαρδιόλα και το μέλλον του στο Έτιχαντ είναι εξαιρετικά αβέβαιο.

Παρά το τεράστιο ποσό που είχε δαπανήσει η Σίτι για να τον αποκτήσει από την Άστον Βίλα το 2021, πλέον εξετάζεται σοβαρά η αποχώρησή του, είτε με μεταγραφή, είτε με δανεισμό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή,σύμφωνα με δημοσιεύματα Έβερτον και Γουέστ Χαμ έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να τον κάνουν δικό τους, τουλάχιστον για μία σεζόν.

🚨 Everton want to sign Jack Grealish on loan - but face competition from West Ham



