Σε ένα ανάλαφρο κλίμα, ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των φιλάθλων της Μπράιτον, η οποία δημοσίευσε στα social media το σχετικό βιντεάκι!

Τα δύο... ελληνόπουλα της Μπράιτον, ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας, ετοιμάζονται για την νέα πρόκληση της καριέρας τους περιμένοντας πώς και πώς την έναρξη της Premier League!

Οι ίδιοι εμφανίστηκαν ως... πρωταγωνιστές σε βίντεο που ανάρτησε στα social media η Μπράιτον απαντώντας στις ερωτήσεις που τους έθεσαν οι φίλαθλοι των Γλάρων!

Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, οι δύο Έλληνες έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις σχετικά με διάφορα θέματα, όπως το γήπεδο που ανυπομονούν να αγωνιστούν, τον παίκτη που θέλουν να αντιμετωπίσουν, το... αγαπημένο τους ελληνικό φαγητό και πολλά ακόμη.

Μερικές από τις απαντήσεις τους:

Τζίμας: «Πέρα από το ''Άμεξ'' ανυπομονώ να παίξω μέσα στο ''Έμιρεϊτς''».

Τζίμας: «Αγαπημένο μου ελληνικό φαγητό είναι το παστίτσιο, χωρίς αμφιβολία!»

Κωστούλας: «Αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα ήθελα να ασχοληθώ με τις... ελιές!»

Τζίμας: «Αν η Ελλάδα πάει στον τελικό του Μουντιάλ, θέλω να παίξει απέναντι στην Αγγλία!»

Κωστούλας: «Η καλύτερή μου στιγμή στον Ολυμπιακό ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και επίσης το πρώτο μου γκολ με τον Ολυμπιακό».

Τζίμας: «Είδωλό μου είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε».

You asked... they delivered! 🤝



Our Greek duo took some time during pre-season to answer your best questions! 👀🇬🇷