«Για μένα ήταν τελευταίος, αλλά τώρα είναι παράδειγμα για όλους»: Ο παίκτης που αποθέωσε ο Αμορίμ και παραδέχθηκε ότι δεν τον... έβλεπε!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποθέωσε τον Κασεμίρο, παραδεχόμενος ότι είχε ξεκινήσει δειλά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στην πορεία αποτέλεσε παράδειγμα για τους νεότερους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε επιτέλους να νικήσει τη Μπράιτον, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο με σκορ 4-2. Οι Κόκκινοι Διάβολοι βρέθηκαν να προηγούνται άνετα με 3-0, όμως η Μπράιτον δεν τα παράτησαν και με τον Κωστούλα να σκοράρει για πρώτη φορά, βάζοντας… φωτιά στο «Όλντ Τράφορντ» στο φινάλε. Παρ'όλα αυτά, η Γιουνάιτεντ «κλείδωσε» τελικά τη νίκη με ένα τέταρτο γκολ λίγο πριν το τέλος.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ πλέον μετρά τρεις σερί νίκες στην Premier League, με τον Ίβηρα τεχνικό να εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος στη συνέντευξη Τύπου, όπου μίλησε για την προσπάθεια των παικτών του και ιδιαίτερα τον Κασεμίρο. Όπως ανέφερε, ο Βραζιλιάνος αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους, καθώς βρήκε ξανά τη φόρμα του παρά το ότι δεν είχε ξεκινήσει... φορτσάτος στους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο προπονητής του τον επαίνεσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να παρατηρούν τον Κασεμίρο. Ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, πρέπει απλα να συνεχίζεις να δουλεύεις. Εάν είσαι ο καλύτερος ή έστω σκέφτεσαι ότι είσαι, τότε θα γίνεις».