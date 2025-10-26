Οι ελπίδες του ακούρευτου οπαδού της Γιουνάιτεντ έχουν αναπτερωθεί μετά και την τρίτη σερί νίκη των «κόκκινων διαβόλων». Ποια είναι όμως τα δύο ματς που του απομένουν για να αποχωριστεί αυτό το viral κούρεμα;

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε το Σάββατο (25/10) της Μπράιτον με 4-2 σε έναν χορταστικό, από πλευράς θεάματος, αγώνα και έφτασε αισίως στις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα.

Σίγουρα ένας από τους φιλάθλους των «κόκκινων διαβόλων» που χάρηκε πολύ για το χθεσινό αποτέλεσμα δεν είναι άλλος από τον Φρανκ Ίλετ, τον πασίγνωστο πλεον οπαδό της Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral, καθώς έχει υποσχεθεί να μην ξανά κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να φτάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες. Πλέον το «όνειρο» του Ίλετ είναι πιο κοντά στο να πραγματοποιηθεί από ποτέ, μιας και απομένουν μόνο δύο αγώνες για να επιτευχθεί ο στόχος του.

Πιο συγκεκριμένα το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ έχει δύο εκτός έδρας αποστολές να ολοκληρώσει μέχρι να φτάσει στο πολυπόθητο 5/5. Αρχικά το επόμενο Σάββατο (01/11) θα αναμετρηθεί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ», ενώ στις 8/11 θα πρέπει να κερδίσει την Τότεναμ εκτός έδρας.