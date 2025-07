Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Όλι Γουότκινς, η Άστον Βίλα ενημέρωσε την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ότι ο Άγγλος δεν είναι προς πώληση αυτό το καλοκαίρι.

Λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής εξακολουθεί να αναζητάει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της νέας σεζόν και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Όλι Γουότκινς.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν ήδη εντάξει στο ρόστερ τους τον Ματέους Κούνια από τη Γουλβς και, πρόσφατα, τον Μπράιαν Μπουμό από την Μπρέντφορντ, ψάχνουν όμως ακόμη το «τονωτικό» τους για την κορυφή της επίθεσης.

Το όνομα του Γουότκινς της Άστον Βίλα απασχολεί έντονα την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ. Μάλιστα, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ προσέγγισαν με τους Villans, η απάντηση όμως που πήραν δεν ήταν... ενθαρρυντική.

Σύμφωνα με την «Telegraph», η Βίλα δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή της ξεκαθαρίζοντας ότι ο Γουότκινς δεν είναι προς πώληση, τουλάχιστον όχι αυτό το καλοκαίρι.

Manchester United are targeting a new ‘No 9’ this summer as a key part of Ruben Amorim’s rebuilding plans, with proven Premier League experience understood to be a priority



Find out more from @JPercyTelegraph ⬇️https://t.co/zRmAOsEQ3R#AVFC | #MUFC pic.twitter.com/tiedkfSGUB