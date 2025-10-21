Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν θα πάρει εισιτήρια για τους φιλάθλους της στον εκτός έδρας αγώνα του Europa League με την Άστον Βίλα στις 6 Νοεμβρίου.

Η Τοπική Επιτροπή Ασφαλείας που εποπτεύει το «Βίλα Παρκ» στο Μπέρμιγχαμ είχε απαγορεύσει την είσοδο φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον αγώνα της 6ης Νοεμβρίου με αντίπαλο την Άστον Βίλα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έπειτα από αξιολόγηση κινδύνου της αστυνομίας.

Η απόφαση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, ακόμη και από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ενώ πολλοί ζήτησαν να αναθεωρηθεί, με την Βρετανική κυβέρνηση να τονίζει την Παρασκευή (17/11) ότι προσπαθεί για να επιτρέψει την παρουσία των Ισραηλινών φιλάθλων.

Μετά την απαγόρευση των φιλάθλων από τις βρετανικές αρχές που προκάλεσε σάλο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δηλώσε ότι ακόμη κι αν η απόφαση ανατραπεί, δεν θα δεχθεί καμία κατανομή εισιτηρίων για τους οπαδούς της.

Ωστόσο, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της, η Μακάμπι ανέφερε: «Η ασφάλεια και η ευημερία των φιλάθλων μας είναι ύψιστης σημασίας και, έχοντας διδαχθεί από δύσκολες εμπειρίες, αποφασίσαμε να αρνηθούμε οποιαδήποτε κατανομή εισιτηρίων για εκτός έδρας φιλάθλους. Η απόφασή μας πρέπει να γίνει κατανοητή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ελπίζουμε οι συνθήκες να αλλάξουν και να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Μπέρμιγχαμ σε ένα πραγματικά αθλητικό περιβάλλον στο εγγύς μέλλον».

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα αφότου η ισραηλινή αστυνομία ακύρωσε τον αγώνα της Μακάμπι με την συμπολίτισσα Χάποελ, λόγω επεισοδίων μεταξύ των οπαδών.

Ο σύλλογος επίσης εξέφρασε αμφιβολίες για τα κίνητρα όσων υποστηρίζουν την απαγόρευση των φιλάθλων, αναφέροντας: «Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης και της αστυνομίας να διασφαλίσουν την ασφαλή παρουσία φιλάθλων και από τις δύο πλευρές και εκτιμούμε τα μηνύματα υποστήριξης από τον χώρο του ποδοσφαίρου και την κοινωνία γενικότερα. Η ομάδα μας αποτελείται από μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους παίκτες, ενώ και η βάση των φιλάθλων μας υπερβαίνει τις εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να εξαλείψουμε τον ρατσισμό από τα πιο ακραία στοιχεία των οπαδών μας».