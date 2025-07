Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ντέιβιντ Όρσταϊν, οι «κόκκινοι διάβολοι» τα βρήκαν με την Μπρέντφορντ για την απόκτηση του Μπεμό, σε μια συμφωνία που ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ.

«Μια ανάσα» από το να φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως άλλωστε έχει εκφράσει πως επιθυμεί εδώ και αρκετό διάστημα, είναι ο Μπράιαν Μπεμό, αφού φαίνεται να υπάρχει deal με την Μπρέντφορντ.

Όπως αποκαλύπτει ο Ντέιβιντ Όρσταίν του Athletic, οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν σε συμφωνία με τις «Μέλισσες» για χάρη του 26 ετών στράικερ, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 80 εκατ. ευρώ! Συγκεκριμένα, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 75 εκατομμυρίων, συν ακόμη 7 σε μορφή μπόνους, με το ποσό να καταβάλλεται μέσω τεσσάρων δόσεων, όπως γράφει ο έγκριτος ρεπόρτερ.

Έτσι, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται να βρίσκει τον επιθετικό που αναζητούσε, στην προσπάθεια επιστροφής στην ελίτ του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United reach agreement with Brentford to sign Bryan Mbeumo. Deal between clubs struck at £65m guaranteed + up to £6m add-ons. 4 instalments. 26yo forward only wanted #MUFC & move from #BrentfordFC now being finalised @TheAthleticFC https://t.co/bnY5b2bt9r