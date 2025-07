Σπουδαία κίνηση από την αγγλική ομάδα που τοποθέτησε τον αδικοχαμένο Πορτογάλο στο Hall of Fame της, σε μια απόφαση γεμάτη συγκίνηση.

Σπουδαία κίνηση από πλευράς Γουλβς, αναφορικά με τον Ντιόγκο Ζότα, που τόσο ξαφνικά και άδικα έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα την 3η Ιουλίου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο αγγλικός σύλλογος με τον οποίο ο Πορτογάλος μεγαλούργησε έχοντας 44 γκολ και 19 ασίστ σε 131 εμφανίσεις, «ξεκλειδώνοντας» ουσιαστικά τη μεταγραφή του για την Λίβερπουλ, τίμησε τον Ζότα τοποθετώντας τον στο Hall of Fame, ουσιαστικά δίνοντάς του μια από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να δώσει σύλλογος διαχρονικά σε ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση των «Λύκων», αν η διαδικασία ένταξης κάποιου στο Hall of Fame διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες, στη συγκεκριμένη περίπτωση δε γινόταν αλλιώς, παρά να παρθεί άμεσα η απόφαση και να γίνει πράξη, ως ελάχιστη κίνηση απότισης φόρου τιμής.

Diogo Jota has been inducted into the Wolves Hall of Fame 💛



It's a tribute that honours both his remarkable achievements for the club and the deep impact his passing has had on the footballing world.