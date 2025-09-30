Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε που θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου και τα 6 ματς του με την Άρσεναλ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (1/10, 22:00) την Άρσεναλ στο «Emirates Stadium», στο περιθώριο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League σε μία ιδιαίτερα δύσκολη αγωνιστική δοκιμασία απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, που έχει και έφεση στις στατικές φάσεις. Ο παίκτης που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου είναι ο Ποντένσε.
Ο Superman του Ολυμπιακού έχει παίξει κατά της Άρσεναλ στην Premier League 6 φορές. Έχει 2 νίκες και 4 ήττες έχοντας σκοράρει 1 φορά. Οι 2 νίκες του Ποντένσε με τη φανέλα των Γουλβς ήταν τη σεζόν 2020-2021 (με 2-1 και τα 2 παιχνίδια και ενώ είχε σκοράρει 1 γκολ στην εκτός έδρας αναμέτρηση εκείνη τη σεζόν).
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση
Τρίτη 30/9
20:00 Συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού στο «Emirates Stadium». Την ομάδα θα εκπροσωπήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ντανιέλ Ποντένσε.
21:00 Προπόνηση του Ολυμπιακού στο «Emirates Stadium».
Τετάρτη 1/10
22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- Το Gazzetta θα βρίσκεται στο Λονδίνο και θα σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ για το σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates.
