Οι Μάρκους Ράσφορντ και Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας και παραμένουν στο Μάντσεστερ να κάνουν προπονήσεις με τα τμήματα υποδομής του συλλόγου

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποφάσισε στις αρχές του καλοκαιριού ότι οι Μάρκους Ράσφορντ, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, Τζέιντον Σάντσο, Άντονι και Ταϊρέλ Μαλάθια θα έπρεπε να απέχουν από την προπόνηση της πρώτης ομάδας και να ψάξουν να βρουν τον επόμενο σταθμό στη καριέρα τους.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Sun, η πεντάδα ενημερώθηκε πρόσφατα ότι πρέπει να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, το Κάρινγκτον, για να ξεκινήσουν ατομικές προπονήσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκαθάρισε στους «εξόριστους» ότι οι εγκαταστάσεις της θα παρέμεναν διαθέσιμες στους παίκτες, παρά το γεγονός ότι έχουν αποκλειστεί από τις προπονήσεις με τη πρώτη ομάδα.

Οι Ράσφορντ και Γκαρνάτσο εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο αυτή την ευκαιρία και προπονήθηκαν μαζί την περασμένη Πέμπτη (10/07), αρκετή ώρα αφότου ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας που υπολογίζονται είχαν αποχωρήσει, με τους μόνους αθλητές που είχαν παραμείνει στις αθλητικές εγκαταστάσεις να είναι εκείνοι της κ10.

Ο Άγγλος επιθετικός είναι πρόθυμος να ξεπεράσει όποια εμπόδια αντιμετωπίσει για να παραμείνει σε άριστη φυσική κατάσταση και να διατηρήσει την πιθανότητα να υλοποιηθεί η μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο Αμορίμ και οι παίκτες του κατευθύνονται για τη Σουηδία την Παρασκευή το βράδυ (18/07), έτοιμοι για έναν αγώνα προετοιμασίας εναντίον της νεοφώτιστης Λιντς στη Στοκχόλμη την επόμενη μέρα (19/07).

