Βρίσκει ξανά τα πατήματά του στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο Μάρκους Ράσφορντ δεν δίστασε να κατηγορήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ασυνέπεια που ο ίδιος έχει δείξει στην καριέρα του.

Μεγάλωσε στα «σπλάχνα» της, ήταν για χρόνια το αγαπημένο παιδί των οπαδών της, πρωταγωνιστής στην ομάδα της καρδιάς του. Ωστόσο, είναι σαφές πως πλέον υπάρχει μια ρωγμή στη σχέση του Μάρκους Ράσφορντ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Άγγλος διεθνής ανακαλύπτει ξανά τον καλό του εαυτό στην Μπαρτσελόνα, πρόσφατα ο Τόμας Τούχελ δήλωσε πως το μόνο πράγμα που τον χωρίζει από το παγκοσμίου κλάσης status είναι η συνέπεια και ο 27χρονος σχολίασε αυτά τα λόγια, εξαπολύοντας έμμεσα βέλη προς την πρώην ομάδα του.

«Σίγουρα η συνέπεια είναι πολύ σημαντική. Όμως νιώθω ότι για πάρα πολύ καιρό ήμουν σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον, οπότε ήταν δύσκολο να είμαι συνεπής. Συμφωνώ απόλυτα πάντως, θέλω να προσθέσω σταθερότητα στο παιχνίδι μου και προσπαθώ να το κάνω. Πάντα θέλω να είμαι ο καλύτερος, αλλά συχνά δεν είναι δυνατό.

Ο κόσμος μιλά για σταθερότητα, αλλά για να είσαι σταθερός στο παιχνίδι σου, χρειάζεσαι σταθερές μεταβλητές στη ζωή και την προπόνησή σου. Έχω βιώσει πολλές αλλαγές στην καριέρα μου αλλά κοιτάζω μπροστά και θέλω να είμαι ο καλύτερος που μπορώ, όσο πιο συχνά γίνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράσφορντ αφήνοντας υπονοούμενα για το... τεταμένο περιβάλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε 426 συμμετοχές με τους Κόκκινους Διαβόλους σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε 138 γκολ και 79 ασίστ.