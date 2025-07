Ο έμπειρος Άγγλος μέσος επιστρέφει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη για λογαριασμό της Μπρέντφορντ, η οποία ήρθε σε συμφωνία μαζί του για δυο χρόνια.

Επίσημη είναι πλέον η επιστροφή του Τζόρνταν Χέντερσον στο αγγλικό ποδόσφαιρο και την Premier League, καθώς η Μπρέντφορντ γνωστοποίησε τη συμφωνία των δυο πλευρών για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο 35 ετών χαφ έμεινε ελεύθερος από τον Άγιαξ (υπήρχε επιλογή παραμονής του για έναν ακόμη χρόνο αλλά την απέρριψε) και επέλεξε τις «Μέλισσες» για επόμενο σταθμό της καριέρας του, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ. Πλέον ο «Χέντο» γυρίζει στο κορυφαίο επίπεδο με στόχο να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

We’re delighted to confirm the signing of Premier League and Champions League-winning captain Jordan Henderson on a two-year deal ✍️