Το όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της Premier League, καθώς ο Ιταλός έχει εισέλθει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με την Παρί.

Τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να διανύσει ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός τερματοφύλακας δεν έχει ανανεώσει με τους Παριζιάνους και το μέλλον του παραμένει ανοιχτό.

Γεγονός που έχει... ανοίξει την όρεξη στις ομάδες της Premier League που εξετάζουν την περίπτωσή του. Ο λόγος για τις Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι. Πάντως, η «Equipe» αναφέρει ότι ο Ντοναρούμα ξεκαθάρισε από την πλευρά του πως δεν σκοπεύει να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις σε περίπτωση που ανανεώσει τελικά με την Παρί.

