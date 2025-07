Όλο και πιο πιθανή μοιάζει να είναι η παραμονή του Αντρέ Ονάνα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο Ρούμπεν Αμορίμ εμπιστεύεται τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα.

Στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε ο Αντρέ Ονάνα, ενόψει της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Ο 29χρονος τερματοφύλακας είχε βρεθεί στο «στόχαστρο» της Μονακό στα τέλη του περασμένου μήνα, ενώ όπως αποκάλυψε η «Daily Mail» η Γιουνάιτεντ απαιτεί 34 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Καμερουνέζο!

Όπως αναφέρουν πηγές του συλλόγου, ο Ονάνα επιθυμεί να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ», ενώ τόσο ο Ρούμπεν Αμορίμ όσο και ο προπονητής τερματοφυλάκων της Γιουνάιτεντ, Χόρχε Βιτάλ, είναι ευχαριστημένοι μαζί του.

Man United name their price for Andre Onana but keeper increasingly likely to stay as he returns for pre-season training #mufc https://t.co/KWSL1KhIyZ