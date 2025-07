Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα μπορούσε να λείπει από το θρυλικό reunion των Oasis, την πρώτη τους συναυλία στο Μάντσεστερ μετά το 2009.

Καμία Premier League, καμία Championship! Η Αγγλία αυτόν τον καιρό ζει και αναπνέει για τους Oasis. Η θρυλική ροκ μπάντα που συνέθεσε τα soundtracks εκατομμύρια ζωών επανενώθηκε, ανακοινώνοντας το τουρ που έσπειρε τον ενθουσιασμό σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πολύ περισσότερο στο Μάντσεστερ, στη γενέτειρά τους.

Pep Guardiola rocking a retro #ManCity shirt for the #Oasis return to Manchester at Heaton Park tonight! 🍻🎶🩵



📸 IG: genegallagher pic.twitter.com/EtaJ9Jk8eQ