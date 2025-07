Την απόκτηση του Μοχάμεντ Κούντους από τη Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε η Τότεναμ, πραγματοποιώντας μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τη μεσοεπιθετική της ενίσχυση.

Από το Ανατολικό Λονδίνο, στο Βόρειο ο Μοχάμεντ Κούντους. Η Τότεναμ πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική μεταγραφή και έντυσε στα λευκά τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό, ενώ ταυτόχρονα έχει κλείσει και τον Γκιμπς-Γουάιτ από τη Νότιγχαμ.

Οι Spurs τα βρήκαν σε όλα με τη Γουέστ Χαμ στα 64 εκατομμύρια ευρώ και με χαρακτηριστική ταχύτητα έκαναν δικό τους τον πολύ ταλαντούχο Κούντους, γεμίζοντας τη φαρέτρα του Τόμας Φρανκ. Ο 25χρονος μπορεί να αγωνιστεί σε κάθε θέση της επίθεσης ουσιαστικά και ξεχωρίζει για την τεχνική του, την ταχύτητά του και την ευελιξία του. Σε 80 εμφανίσεις με τη Γουέστ Χαμ μέτρησε 19 γκολ και 13 ασίστ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

