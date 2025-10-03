Τότεναμ: Ανανέωσε με τους «πετεινούς» ο Μπεντανκούρ
Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός, Ροντρίγκο Μπεντανκούρ, ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Τότεναμ και θα συνεχίσει να είναι κάτοικος βορείου Λονδίνου για αρκετά χρόνια ακόμη.
Ο 28χρόνος διεθνής υπέγραψε με τους κυπελλούχους Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2022 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 122 εμφανίσεις με τη φανέλα της Τότεναμ, σκοράροντας παράλληλα και 9 γκολ.
We are delighted to announce that Rodrigo Bentancur has signed a new, long-term contract with the Club ✍️
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 3, 2025
Ο Μπεντανκούρ ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορ προτού μετακομίσει στην Ιταλία το 2017 για λογαριασμό της Γιουβέντους, οπού παρέμεινε για 5 σεζόν «μετρώντας» 133 εμφανίσεις και 3 γκολ.
