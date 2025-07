Ο Λουίς Ντίας «έλυσε» τη σιωπή του μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και σε συνεντέυξη του μίλησε με δάκρυα στα μάτια, περιγράφοντας τη βαθιά φιλία που ένωνε τους δυό τους.

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και βύθισε σε πένθος τη Λίβερπουλ και τους κοντινούς του ανθρώπους. Μετά από ημέρες σιωπής και αντιδράσεων για την απουσία του από την κηδεία του Πορτογάλου άσου, ο Λουίς Ντίας αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά.

Ο Λουίς Ντίας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία των δύο αδερφών, καθώς βρισκόταν σε ταξίδι στην πατρίδα του, στην Κολομβία. Η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, στο Γκοντόμαρ της Πορτογαλίας, όπου πλήθος συμπαικτών και φίλων είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 28χρονο.

Για πρώτη φορά ο Κολομβιανός εξτρέμ μίλησε δημόσια μετά τον χαμό του πρώην συμπαίκτη του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και την ισχυρή φιλία που τους συνέδεε.

«Είναι πολύ δύσκολο να λαμβάνεις τέτοια νέα, είναι πολύ λυπηρό. Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για αυτό, ήταν ένας φίλος όταν έφτασα στο Λίβερπουλ επειδή η οικογένειά του με καλωσόρισε και δημιουργήσαμε μια σπουδαία φιλία. Είχαμε μια υγιή αντιπαλότητα και ήταν σημαντική. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, έχω έναν σπουδαίο φίλο στην καρδιά μου, τον οποίο η ομάδα του θα θυμάται πάντα. Θέλω να στείλω πολλή δύναμη στην οικογένειά του, στη σύζυγό του, στα παιδιά του, γιατί η αλήθεια είναι ότι υποφέρουν πολύ με αυτό. Πονάει πολύ, πολύ. Ήταν απίστευτο όταν ξύπνησα και είδα τα νέα. Η αλήθεια είναι ότι ξέσπασα σε κλάματα. Ήταν ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος πόνος».

Επιπλέον, ο Ντίας θυμήθηκε με συγκίνηση πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η στήριξη που του έδειξε ο Ζότα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του. Μετά την απαγωγή του πατέρα του Κολομβιανού, ο Πορτογάλος, σε μια συγκινητική κίνηση, έτρεξε προς την άκρη του γηπέδου και ύψωσε τη φανέλα του Ντίας μετά το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Οκτώβριο του 2023, δείχνοντας έτσι δημόσια την στήριξη του. «Θυμάμαι ότι είχε μια πολύ, πολύ ωραία χειρονομία απέναντί μου και αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου», ανέφερε επίσης ο Ντίας.

