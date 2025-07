Παίκτης της Τσέλσι είναι με κάθε επισημότητα ο Τζέιμι Γκίτενς, καθώς ο 20χρονος Άγγλος έβαλε την υπογραφή του σε επταετές συμβόλαιο με τους Μπλε.

Το μόνο που είχε απομείνει στην υπόθεση του Τζέιμι Γκίτενς ήταν να ανακοινωθεί και επίσημα από τη νέα του ομάδα, την Τσέλσι. Κάτι που τελικά έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (5/7), καθώς οι Μπλε γνωστοποίησαν την απόκτηση του Άγγλου ποδοσφαιριστή από την Ντόρτμουντ.

Ο Γκίτενς υπέγραψε επταετές συμβόλαιο με ισχύ έως το 2032, έχοντας καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Τσέλσι μετά τις εμφανίσεις του με τη φανέλα των Βεστφαλών την περασμένη σεζόν. Ο αριστερός εξτρέμ κατέγραψε 12 γκολ και 5 ασίστ σε 49 συνολικά συμμετοχές και πλέον ετοιμάζεται ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League. Το deal ανήλθε περίπου στα 60 εκατ. ευρώ.

Our newest Blue is here... 🤩 pic.twitter.com/QSrfqtzx3Y