Ο εξτρέμ των Λονδρέζων εμφανίζεται -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- θετικός στο να αλλάξει στρατόπεδο στο Λονδίνο, με την Άρσεναλ να προσφέρει περί τα 46 εκατ. ευρώ και την Τσέλσι να τον κοστολογεί αρκετά ψηλότερα.

Ο Μικέλ Αρτέτα θέλει να δει ενίσχυση στα «φτερά» της Άρσεναλ, και η διοίκηση του συλλόγου δεν θέλει να... του χαλάσει το χατίρι, στην προσπάθεια της ομάδας να βρεθεί στην κορυφή της Premier League.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που αρέσει στους «κανονιέρηδες» είναι ο Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή συνεχίζει με την Τσέλσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ, όπου η ομάδα του Μαρέσκα θα αντιμετωπίσει τη Φλουμινένσε (8/7) για μια θέση στον τελικό.

Σύμφωνα με τα μέσα στο Νησί, η Άρσεναλ φέρεται να προσφέρει περί τα 46 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, την ίδια ώρα που οι «μπλε» τον κοστολογούν κοντά στα 58 εκατ. Το θετικό είναι πως ο παίκτης δείχνει πρόθυμος να αλλάξει στρατόπεδο στο Λονδίνο, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της λίγκας.

🚨 Arsenal have enquired about the potential signing of Noni Madueke for £40M.



The player is thought to be willing to join, although Chelsea value him at £50m and he has interest from other Premier League clubs.



(Source: @guardian_sport) pic.twitter.com/3VqE31TFhV