Την τιμωρία των ομάδων που παραβίασαν τους κανονισμούς του Financial Fair Play (FFP) ανακοίνωσε η UEFA, με βαριά «καμπάνα» να ηχεί για Τσέλσι και Μπαρτσελόνα.

Σημαντικό χρηματικό πρόστιμο επέβαλε η UEFA σε συλλόγους που παραβίασαν τους κανονισμούς του Financial Fair Play (FFP).

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ομάδων που τιμωρήθηκαν βρίσκονται οι Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Λιόν, Άστον Βίλα και Ρόμα θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα που τους αναλογούν.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα πρόστιμα μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Όσον αφορά τη Λιόν, θυμίζουμε ότι ο ιστορικός σύλλογος βρίσκεται με το ένα πόδι στη Ligue 2. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη (10/07) θα πρέπει να εγγυηθεί 200 εκατ. ευρώ για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

🚨 Aston Villa, Barcelona , Chelsea, AS Roma and Lyon are all fined by UEFA for breaching financial Fair Play regulations.



Chelsea: 20M€

Barcelona: 15M€

Lyon: 12.5M€

Aston Villa: 11M€

Roma: 3M€ pic.twitter.com/odds8PEHr6