Φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα απέτισαν, μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ με αναρτήσεις τους στα social media στον απόχημο της τραγικού θανάτου του 28χρονου.

Ο Ντιόγκο Ζότα έφυγε από ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών, μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας που στοίχισε τη ζωή τόσο στον ίδιο, όσο και στον μικρότερο αδερφό του, Αντρέ.

Η είδηση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με συμπαίκτες -πρώην και νυν-, αντιπάλους και προπονητές να λένε το δικό τους «αντίο» στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, μέσω προσωπικών των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ αποχαιρέτησαν και αυτοί τον Ζότα μέσω των social media δείχνοντας τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του αδικοχαμένου παίκτη.

«Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ο Μέσι ανεβάζοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Πορτογάλου.

«Τα θερμότερα συλληπητήριά μου. Η υποστήριξη και και οι σκέψεις μου είναι μαζί με αυτούς, τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αναπαυτείτε Ντιόγκο και Αντρέ», ήταν η ανάρτηση του Γάλλου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 rend hommage à Diogo Jota et son frère André 🕊️🙏 dans une story sur Instagram



« Mes sincères condoléances, mon soutien, et mes pensées à ses proches, et sa famille. Reposez en paix Diogo et André. » pic.twitter.com/HOfO4ph41V