Μεσίστιες οι σημαίες σε «Άνφιλντ» και «Ντραγκάο», αφού Λίβερπουλ και Πόρτο πενθούν τον άδικο θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Η Λίβερπουλ τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα με μια συγκινητική χειρονομία, κατεβάζοντας στο «Άνφιλντ» τις σημαίες μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους για τον πρόωρο χαμό του 28χρονου Πορτογάλου διεθνή επιθετικού σε αυτοκινητικό δυστυχήμα. Το γήπεδο της Λίβερπουλ, βουβό και συννεφιασμένο, έμοιαζε να συμμερίζεται τη θλίψη των φιλάθλων.

Στην Πορτογαλία, η Πόρτο, μια από τις πρώην ομάδες του Ζότα, προχώρησε στην ίδια σεμνή και δυνατή πράξη, κατεβάζοντας τις σημαίες στο «Ντραγκάο» και προβάλλοντας στη γιγαντοοθόνη του σταδίου ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού. Στην οθόνη, το όνομα του Ζότα φωτιζόταν μέσα σε μια θάλασσα από μπλε και λευκό, συνοδευόμενο από ένα λιτό αλλά βαθύ «Até sempre, Diogo» - «Για πάντα μαζί μας, Ντιόγκο».

The Liverpool flag in front of Anfield Road has been lowered to half-mast following the death of Diogo Jota.



