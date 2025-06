Οι Λονδρέζοι δεν σταματούν πουθενά και μετά τη -διαφαινόμενη- απόκτηση του Μπάινο Γκίτενς, είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για τον Ζοάο Πέδρο.

Μπορεί να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και να πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά μετά το 4-1 επί της Μπενφίκα, ωστόσο η Τσέλσι δε σταματά να ενισχύεται.

Μετά την οριστική συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Μπάινο Γκίτενς, σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 65 εκατ. ευρώ και θα έχει διάρκεια έως το 2032, οι «μπλε» πλέον είναι έτοιμοι να... φουλάρουν για να κάνουν δικό τους και τον Ζοάο Πέδρο.

Ο άσος της Μπράιτον είναι εδώ και καιρό στο μπλοκάκι κορυφαίων κλαμπ της Premier League, με τους Λονδρέζους πλέον να «πιέζουν» την ομάδα των Κωστούλα, Τζίμα για συμφωνία. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Γλάροι» έχουν ήδη απορρίψει δυο προτάσεις της Νιουκάστλ για τον Βραζιλιάνο στράικερ.

🚨 Understand Chelsea have now intensified talks to advance on João Pedro deal! 🔵🇧🇷



Chelsea are focused on João deal with Brighton after signing Jamie Bynoe-Gittens with medical yesterday.



Newcastle had two proposals rejected by Brighton… and Chelsea now pushing. pic.twitter.com/D2y5TskMSg