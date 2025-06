Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λουίς-Σκέλι υπέγραψε νέο πολυετές συμβολαίο με την Άρσεναλ, ως επιβράβευση της εξαιρετικής του σεζόν του και της συνεχούς του προόδου.

Το συμβόλαιο του 18χρόνου έληγε το καλοκαίρι του 2026 και οι Κανονιέρηδες έσπευσαν να το ανανεώσουν, θέλοντας να προλάβουν ενδεχόμενες προτάσεις από άλλους συλλόγους όσο πλησίαζε η λήξη του.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ στην Premier League πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2024, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνίστηκε ως αριστερός μπακ.

Ο 18χρόνος εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με μια θέση στις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας. Μάλιστα, στις 21 Μαρτίου 2025, κατάφερε να σκοράρει στη νίκη με 2-0 επί της Αλβανίας στο «Γουέμπλεϊ», καταγράφοντας το επίσημο ντεμπούτο του και γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που πετυχαίνει γκολ στην πρώτη του συμμετοχή με τα «Λιοντάρια».

Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της Άρσεναλ.

🚨✍🏻 Myles Lewis-Skelly has signed his new long term deal at Arsenal, done and sealed.



Confirmed. ✅🔐 pic.twitter.com/3UQ3us1lFF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025