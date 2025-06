Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Πορτογάλο μέσο, Μπερνάρντο Σίλβα ως τον νέο της αρχηγό.

Μετά την αποχώρηση του αρχηγού της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε, οι Πολίτες αποφάσισαν να δώσουν το περιβραχιόνιο στον Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο 30χρόνος Πορτογάλος αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τις πολλαπλές επιτυχίες της Σίτι τα τελευταία χρόνια. O Σίλβα είναι ένα από τα βασικά γρανάζια στη μεσαία γραμμη της ομάδας του Ισπανού τεχνικού εδώ και οκτώ χρόνια.

Ο Πορτογάλος διεθνής έφτασε στην Σίτι το 2017 από τη Μονακό με τη μεταγραφή του να φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Ο Σίλβα όπως όλα δείχνουν η ερχόμενη σεζόν θα είναι και η τελευταία του με τον σύλλογο, καθώς το συμβολαίο του λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Πορτογάλος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σίτι 49 φορές, καταγράφοντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

🚨🔵 Bernardo Silva has been named as new Manchester City captain.



“This season for sure will be at City, I’m going to stay. I've had options in the past and this year, like last, my option is to stay”. pic.twitter.com/9rsYfb5oz9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025