Η Τσέλσι ξεκίνησε ήδη επαφές για την απόκτηση του 21χρόνου εξτρέμ, Μαλίκ Φοφανά από τη Λυών μετά την περσινή εξαιρετική σεζόν που είχε με τον γαλλικό σύλλογο.

Η Τσέλσι έχει βάλει στόχο να εντάξει στο δυναμικό της τον Μαλίκ Φοφανά από τη γαλλική Λυών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ξεκίνησαν ήδη συζητήσεις, ώστε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και με την πλευρά του παίκτη.

Οι Λονδρέζοι μετά την αποχώρηση του Τζέιντον Σάντσο από την ομάδα ψάχνουν ένα αξιόλογο εξτρέμ για να καλύψει το κενό που υπάρχει σε εκείνη την θέση.

Ο Βέλγος εξτρέμ τράβηξε τα βλέμματα πάνω του πέρυσι με τη φανέλα της Λυών στο γαλλικό πρωτάθλημα, ως αποτέλεσμα να έχει γίνει ένας από τους πιο υποσχόμενους νέους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ο 20χρόνος είχε πάρει μεταγραφή στη Λυών από τη Γάνδη τον Ιανουάριο του 2024 αντί 19 εκατ. ευρώ.

Ο Φοφανά κοστολογείται στα 30 εκατ. ευρώ οπότε για να συγκινηθεί η Λυών και να τον παραχωρήσει, πρέπει να έρθει μία πρόταση γύρω στα 50 εκατ. ευρώ από τους Μπλε.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο ο Βέλγος αγωνίστηκε 41 φορές, καταγράφοντας 11 γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 Chelsea have opened talks with Lyon over Belgian winger Malik Fofana.



Nottingham Forest have also shown interest.



(Source: L'Equipe) pic.twitter.com/VrlaiuZofO