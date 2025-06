Τσέλσι, Τότεναμ και Άστον Βίλα επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, αφού δεν υπολογίζεται από τον Ρουμπέν Αμορίμ για τη νέα σεζόν.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δεν είναι στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να θέλει να τον πουλήσει, ώστε να εξοικονομήσει χρήματα για τις καινούργιες μεταγραφές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 20 χρόνος Αργεντινός θέλει να μείνει στην Premier League. Οι τρεις ομάδες που έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του είναι η Τσέλσι, η Τότεναμ και η Άστον Βίλα.

Ο 20 χρόνος εξτρέμ μετά από τον λίγο χρόνο συμμετοχής που είχε στον τελικό του Europa League απέναντι στην Σπερς, έδειξε την δυσαρέσκειά του προς τους ιθύνοντες της ομάδας, με τον ίδιο να τους αναφέρει χαρακτηριστικά ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Οι Κόκκινοι Διάβολοι, ωστόσο, θα πουλήσουν τον παίκτη μόνο αν λάβουν πρόταση που ξεπερνάει τα 70 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον και η Νάπολι έχει μπει στο κόλπο για τον Γκαρνάτσο, με τον Άντονιο Κόντε να ψάχνει αντικαταστάτη του Κβίτσα Κβαρατσχέλια.

🚨 Clubs keeping tabs on Manchester United winger Alejandro Garnacho:



🔸 Chelsea

🔸 Aston Villa

🔸 Tottenham



He's been told to find a new club by Ruben Amorim and prefers to stay in the Premier League.



(Source: Mail) pic.twitter.com/Hdim1kDeot

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 16, 2025

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ