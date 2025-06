Κωστούλας στο κανάλι της Μπράιτον: «Είχα λατρέψει τον Αγουέρο, θα θυμάμαι σε όλη την καριέρα μου το γκολ με τον ΠΑΟΚ»

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο Babis της Μπράιτον, έκανε και νέο video με δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας από wonderkid του Ολυμπιακού είναι πλέον το σούπερ ταλέντο της Μπράιτον. Ο Έλληνας σέντερ φορ μίλησε σε νέο βίντεο στο κανάλι της Μπράιτον λέγοντας μεταξύ άλλων για:

Το είδωλό του από Αγγλία: «Είχα πει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θυμάμαι να βλέπω τον Αγουέρο στη Μάνστεστερ Σίτι και τον είχα λατρέψει».

Get to know our latest recruit with his football firsts! pic.twitter.com/oySxha43Bh