Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αρνήθηκε το ότι σκέφτεται να επιστρέψει στην Τότεναμ, παρά τις συνεχείς ήττες της εθνικής των ΗΠΑ και την απομάκρυνση του Ποστέκογλου από τους Σπερς.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Τότεναμ, μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο Αργεντινός τεχνικός, δήλωσε πως μία νέα συνεργασία με τους Σπερς αυτή τη στιγμή «δεν είναι ρεαλιστική».

Ο Ποστεκόγλου, που οδήγησε φέτος την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League μετά από 17 χρόνια χωρίς τρόπαια, απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Άγγλων την περασμένη Παρασκευή (6/6) και έκτοτε αρκετά ονόματα έχουν ακουστεί για τη θέση του. Ανάμεσά τους και αυτό του Ποτσετίνο, ο οποίος είχε περάσει πέντε χρόνια στην Τότεναμ, μέχρι το 2019.

When USMNT coach Mauricio Pochettino was asked about rumors linking him to Tottenham Hotspur, he said a return at this point in time was “not realistic.”@PaulTenorio has more:https://t.co/TNTYKFvIri pic.twitter.com/iV5liVWwdb