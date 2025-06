Εάν ο Βιρτς υπογράψει με τη Λίβερπουλ, θα βρεθεί στο Νο.2 της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών της ξεπερνώντας ακόμα και τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που λαμβάνει 400.000 εβδομαδιαίως.

Η Λίβερπουλ φαίνεται να έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για την απόκτηση του Φλοριάν Βιρτς, με τη Μπάγερν Μονάχου να έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του παίκτη. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Λεβερκούζεν έχει ήδη εκφράσει την προτίμησή του προς τους Reds, και οι διαπραγματεύσεις έχουν πέρασει στο τελικό στάδιο.

Οι Άγγλοι έχουν προσφέρει περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους 15 εκατ., ωστόσο η Λεβερκούζεν ζητά κοντά στα 150 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Γερμανό. Αν τελικά η μεταγραφή αυτή ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις ακριβότερες στην ιστορία της Premier League.

Όπως μετέδωσε η Bild, το σημαντικότερο στοιχείο του deal είναι ο μισθός που αναμένεται να λάβει ο Βιρτς, καθώς θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με αποδοχές περίπου 410.000 ευρώ την εβδομάδα. Αυτό αυτομάτως τον κατατάσσει ως τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Λίβερπουλ, ξεπερνώντας ακόμη και τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ, που αμείβεται με 400.000 ευρώ την εβδομάδα, ενώ παραμένει λίγο πίσω από τον κορυφαίο Σαλάχ, που λαμβάνει 460.000 ευρώ εβδομαδιαίως.

Παρά τα υψηλά ποσά, ο Βιρτς έχει ξεκαθαρίσει πως τα χρήματα δεν είναι το βασικό του κίνητρο ώστε να αποφασίσει για το μέλλον του.

