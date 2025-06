Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η πολύκροτη μεταγραφή του Φλοριάν Βιρτζ στη Λίβερπουλ, η οποία σκοπεύει να κλείσει το deal με τη Λεβερκούζεν εντός των επόμενων ημερών.

Η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού φαίνεται πως θα ανήκει στη Λίβερπουλ. Σε μια ανατρεπτική εξέλιξη η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ μπήκε «σφήνα» στις Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι και κατάφερε να τις θέσει εκτός διεκδίκησης του Φλόριαν Βιρτζ, ο οποίος έδωσε προτεραιότητα στους Reds από την πρώτη στιγμή.

Μοναδικό εμπόδιο πλέον για το οριστικό deal είναι η Λεβερκούζεν, με το μπλόκο ωστόσο που έχουν στήσει οι Γερμανοί να ετοιμάζεται να πέσει εντός των επόμενων ημερών! Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, απομένουν μονάχα λεπτομέρειες πριν από την οριστική συμφωνία, η οποία αναμένεται να κλείσει για ένα ποσό κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτομάτως ο Γερμανός θα αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ και το πιο λαμπερό πετράδι σε μια άκρως ενεργή μεταγραφική περίοδο που διανύουν οι Reds, οι οποίοι έχουν ήδη προσθέσει τον Γιέρεμι Φρίμπονγκ στο ρόστερ, ενώ δουλεύουν και τη μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ από τη Μπόρνμουθ.

Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα που μπορούν να φρενάρουν περαιτέρω τη συμφωνία, ο Βιρτζ θα περάσει από ιατρικά μέσα στο προσεχές διάστημα και κατόπιν θα βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

🚨 Liverpool are advancing to complete Wirtz deal in next days, here we go soon 🇩🇪



Negotiations at final stages with details being sorted then Wirtz will travel for medical, plan confirmed. pic.twitter.com/9RkJCDjHjZ