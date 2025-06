Love Island: Με άρωμα… Premier League , μέσα ο γιος πρώην επιθετικού!

Το Love Island επιστρέφει πιο καυτό από ποτέ, με τον γιο πρώην παίκτη της Premier League να αφήνει τα γήπεδα για να σκοράρει στη βίλα.

Tο Love Island επιστρέφει στις 9 Ιουνίου στην Αγγλία για τη 12η σεζόν του και υπόσχεται φουλ ίντριγκα, ρομαντζάδα και απρόσμενες αφίξεις. Με νέα βίλα, νέα πρόσωπα και εκπλήξεις να ξεκινούν από την πρώτη μέρα.

Η Μάγια Τζάμα, η σύντροφος του Ρούμπεν Ντιας, αναλαμβάνει και φέτος την παρουσίαση του ριάλιτι με τον φετινό κύκλο να δίνει και ποδοσφαιρικό χρώμα. Στο καστ μπαίνει ο Ντέτζον Νόελ-Ουίλιαμς, γιος του πρώην φορ της Premier League Γκίφτον Νόελ-Ουίλιαμς. Ο 25χρονος γυμναστής ζει στο Λονδίνο και έχει παίξει μπάλα μέχρι και στην εθνική Γρενάδας!

Ο πατέρας του φόρεσε τη φανέλα της Γουότφορντ, της Μπέρνλι και της Μπράιτον.

Όπως λέει, η ζωή δίπλα σε έναν διάσημο πατέρα του έδωσε μερικές ιδιαίτερες εμπειρίες. «Όταν ήμουν μικρός, ήταν απλώς ο μπαμπάς μου , αλλά στο γήπεδο του ζητούσαν αυτόγραφα. Έχω γνωρίσει και τον Μπέκαμ ,πολύ ευγενικός τύπος».

