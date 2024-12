Ο νεαρός εξτρέμ της Μπορούσια «βγάζει μάτια» σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και φαίνεται πως κορυφαίοι αγγλικοί σύλλογοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Μπορεί η γκολάρα που πέτυχε στο Κλάσικερ του Σαββάτου (30/11) με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου να μην έδωσε το τρίποντο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο Μουσιάλα στο 85ο λεπτό έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για τους Βαυαρούς, ωστόσο ο Μπάινο Γκίτενς έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για τους Βεστφαλούς.

Ο 20χρονος winger πραγματοποιεί σπουδαίο ξεκίνημα στη σεζόν, έχοντας 8 γκολ και 4 ασίστ σε 19 συμμετοχές σε Bundesliga, Champions League και Κύπελλο Γερμανίας, «αναγκάζοντας» έτσι κορυφαίους συλλόγους να κοιτάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκριτο Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Γκίτενς βρίσκεται στα «ραντάρ» των Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Τότεναμ, δηλαδή ορισμένων εκ των κορυφαίων ομάδων της Premier League.

🚨⚫️🟡 Arsenal, Liverpool, Chelsea, and Tottenham are all interested in Dortmund’s new superstar Jamie #Gittens and are closely monitoring his situation! #LFC



The 20-year-old winger has a contract until 2028 and scored another stunning goal against FC Bayern yesterday.



At the… pic.twitter.com/RxBnk0tcGU