Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει έως τώρα προσφέρει συμβόλαιο ανανέωσης στον Λιρόι Σανέ, με την Τότεναμ του Ποστέκογλου να καραδοκεί.

Την απόκτηση του... προσεχώς ελεύθερου Λιρόι Σανέ φέρεται να εξετάζουν σοβαρά οι άνθρωποι της Τότεναμ. Μετά την επιτυχία του Άγγελου Ποστέκογλου που οδήγησε στους «Σπερς» στην κατάκτηση του Europa League, η διοίκηση του συλλόγου θέλει να ενισχύσει την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Το συμβόλαιο του Σανέ με την Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και όπως ανέφερε το Sky Sports, η Τότεναμ έχει την ευκαιρία να τον κάνει δικό της, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν ταχύτατο ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο.

