Ολυμπιακός: «Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ»

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τη Λίβερπουλ έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά το σοκαριστικό περιστατικό που αμαύρωσε τη γιορτή για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος των Reds.

Το Λίβερπουλ παραμένει μουδιασμένο μετά το σοκαριστικό περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας (26/05), όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος της παρέλασης για τον εορτασμό του πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω του 47 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αρκετές ομάδες έδειξαν την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Λίβερπουλ και τον κόσμο της. Ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, που έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, πιο συγκεκριμένα, έγραψε στην επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν :

«Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τρομερό περιστατικό. Να είστε δυνατοί».

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL