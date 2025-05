Απευθύνοντας λόγο προς τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ρούμπεν Αμορίμ ζήτησε συγγνώμη για την απογοητευτική σεζόν της ομάδας του και υποσχέθηκε πως τα πράγματα σύντομα θα κυλούν πιο όμορφα στο «Ολντ Τράφορντ».

Τερμάτισε στη 15η θέση της Premier League, ηττήθηκε στον τελικό του Europa League και, παρ'ότι έκλεισε με χαμόγελα, αυτή ήταν μια απόλυτα απογοητευτική σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τόσο που, μετά τη νίκη επί της Άστον Βίλα, ο Ρούμπεν Αμορίμ στάθηκε στο κέντρο του «Ολντ Τράφορντ» και αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί στους οπαδούς της ομάδας, δίνοντας υπόσχεση για ένα καλύτερο «αύριο».

"If there is one club in the world that proved in the past that they can overcome any situation, any disaster, it's our club, it's Manchester United"



An impassioned Ruben Amorim addresses the Old Trafford crowd to round off the season, and promises better things to come 👊



📺… pic.twitter.com/LmQoYLzrHB