Ο Μπρούνο Φερνάντες ξεχώρισε από τη φετινή κάκιστη σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Αλ-Χιλάλ προσφέρει στον Πορτογάλο ένα εξωφρενικό συμβόλαιο για να τον πάρει στη Σαουδική Αραβία.

Μπορεί ο ίδιος ο Μπρούνο Φερνάντες να δήλωσε πως θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι ο σύλλογος να αποφασίσει ότι δεν τον χρειάζεται, ωστόσο η μεταγραφολογία γύρω από το όνομά του έχει «πάρει φωτιά» τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα λοιπόν, η Αλ-Χιλάλ προσφέρει στον Πορτογάλο χαφ ένα «μυθικό» συμβόλαιο, προκειμένου να τον πείσει να μετακομίσει στη Saudi Pro League.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας είναι έτοιμος να δώσει 77 εκατ. ευρώ το χρόνο στον Φερνάντες, δίνοντάς του τριετές συμβόλαιο στο οποίο οι συνολικές αποδοχές του θα αγγίξουν τα 231 εκατ. ευρώ! Η ανάλυση των ποσών είναι... τρομακτική, καθώς σε αυτό το... υποτιθέμενο συμβόλαιο ο Μπρούνο θα λαμβάνει περί τις 210 χιλιάδες ευρώ την ημέρα!

