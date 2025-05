Όλο και αυξάνονται οι μνηστήρες που περιτριγυρίζουν τον... φευγάτο Ροντρίγκο, με την Άρσεναλ να μπαίνει δυναμικά στο «κυνήγι» της απόκτησής του.

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι φήμες και τα δημοσιεύματα που πραγματεύονται το μέλλον του Ροντρίγκο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρώτα η «Marca» έσκασε πρώτη τη βόμβε με τις σκέψεις αποχώρησης του Βραζιλιάνου, ακολούθησαν οι πρώτες «δειλές» πληροφορίες για ενδιαφέρον των ομάδων της Premier League, προτού στην Ισπανία γίνει λόγος για σοβαρό ενδιαφέρον των Μερένγκες για την περίπτωση του Νίκο Γουίλιαμς.

Όλα μαζί συνηγορούν πως μάλλον ο Βραζιλιάνος θα αναζητήσει άλλες πολιτείες το καλοκαίρι, με την Τσέλσι να έχει κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις για να τον φέρει στο Λονδίνο. Σύμφωνα ωστόσο με το «Sky Sports Germany», δεν είναι η μοναδική!

Αν και ο... προορισμός παραμένει ίδιος, το κλαμπ είναι διαφορετικό. Ο λόγος για την Άρσεναλ, η οποία πλέον έχει μπει σοβαρά στη διεκδίκηση του Βραζιλιάνου κι έχει ήδη διενεργήσει τις πρώτες κινήσεις στο παρασκήνιο, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του.

Αν και το δημοσίευμα συμπληρώνει πως μια τέτοια επιχείρηση παραμένει δύσκολη, οι Λονδρέζοι φέρεται να αξιολογούν όλες τις επιλογές τους ώστε να καταφέρουν να φέρουν εις πέρας την «αποστολή».

🚨🆕 BREAKING | Understand Arsenal are now seriously considering a transfer for #Rodrygo!



Talks have begun behind the scenes. The 24-year-old is a potential departure candidate at Real Madrid.



It’s difficult but Arsenal are currently exploring all options for a possible… pic.twitter.com/oLDL1h0xeu