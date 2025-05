Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του στράικερ της Γουλβς, Ματέους Κούνια, με τον Βραζιλιάνο να έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ.

«Μια ανάσα» από την απόκτηση του Ματέους Κούνια φέρεται να βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε μέσω X πως οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, καθώς ο Βραζιλιάνος στράικερ της Γουλβς έχει ήδη αποδεχθεί το πρότζεκτ αλλά και την οικονομική πρόταση που του κατατέθηκε.

Όπως γράφει ο Ρομάνο, μένουν μονάχα κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστε το deal να «κλείσει» και τυπικά, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να βλέπει την ομάδα του να ενισχύεται στη γραμμή κρούσης, με έναν από τους πιο hot επιθετικούς της Premier League.

