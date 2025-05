Στο τελευταίο ever παιχνίδι της στο «Γκούντισον Παρκ» ύστερα από 133 χρόνια, η Έβερτον επικράτησε με 2-0 της Σαουθάμπτον, αποχαιρετώντας με νίκη το θρυλικό αυτό γήπεδο.

Παρουσία αρκετών «θρύλων» του συλλόγου και μέσα σε κλίμα συγκίνησης, η Έβερτον αποχαιρέτησε το -γεμάτο- «Γκούντισον Παρκ», νικώντας με 2-0 τη Σαουθάμπτον για την 37η αγωνιστική της Premier League, με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Ιλιμάν Ντιαγέ.

Πριν καν συμπληρωθούν 10 λεπτά αγώνα (6'), ο 25χρονος εξτρέμ με όμορφη ενέργεια και άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες, με τα «Ζαχαρωτά» να πιέζουν ασφυκτικά για δεύτερο γκολ, ενώ με τη συμπλήρωση 15' ο αρχηγός Κρις Κόλμαν που μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό, στάθηκε ξανά άτυχος, με τον Γιάνγκ να παίρνει τη θέση του παίκτη με τις περισσότερες συμμτοχές από κάθε άλλον στο «Γκούντισον Παρκ» (193) σε επίπεδο Premier League.

Seamus Coleman has come off injured just 17 minutes into the match ❌



The captain received a standing ovation on his last appearance at Goodison before heading down the tunnel 💙 pic.twitter.com/5brbfi56Nf