Όπως αποκαλύπτει η Mirror, οι διοικούντες των «κόκκινων διαβόλων» έχουν ήδη αποφασίσει την παραμονή του Ρούμπεν Αμορίμ στο τιμόνι, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στον τελικό του Europa League.

Σταθερότητα και βελτίωση επιζητούν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με συνεχείς αλλαγές. Γι' αυτό και οι διοικούντες του συλλόγου φέρεται να πήραν την απόφασή τους αναφορικά με το μέλλον του Ρούμπεν Αμορίμ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror, οι αρμόδιοι έκριναν σωστό να δώσουν χρόνο, δηλαδή και την επόμενη σεζόν στον Πορτογάλο τεχνικό, έτσι ώστε να φανεί η δουλειά του, παρά το γεγονός πως γράφουν «αρνητική ιστορία» σε επίπεδο Premier League.

