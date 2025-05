Παρά την τεράστια αντιπαλότητά της με τα «Ζαχαρωτά», η Λίβερπουλ έστειλε μέσω των social media ένα υπέροχο μήνυμα στην Έβερτον, ενόψει του τελευταίου αγώνα που θα γίνει σήμερα (18/5) στο «Γκούντισον Παρκ».

Οι φίλοι της Έβερτον ετοιμάζονται για μια άκρως συγκινητική και ιστορική στιγμή, αφού το μεσημέρι (14:00) η αγαπημένη τους ομάδα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο «Γκούντισον Παρκ», στο παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της Premier League, με αντίπαλο την υποβιβασμένη Σαουθάμπτον.

Ήδη αρκετές ώρες πριν το ματς κόσμος των «Ζαχαρωτών» βρέθηκε έξω από το θρυλικό αυτό γήπεδο, το οποίο θα κλείσει τις πόρτες του ύστερα από 133 χρόνια, 2.791 παιχνίδια και 5.370 «μπλε» γκολ.

Στο... mood αυτό μπήκε πάντως και η «μισητή» αντίπαλος της Έβερτον. Η Λίβερπουλ, σε μια κίνηση απόλυτου respect και αναγνώρισης, έστειλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα μέσω των social media στην αιώνια αντίπαλό της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ένα ιστορικό γήπεδο, ένα μέρος που έχουμε παλέψει ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά και έχουμε σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Με τα καλά, τα άσχημα αλλά πολλές αναμνήσεις. Το τέλος μιας εποχής στο Γκούντισον Παρκ και η έναρξη μιας νέας».

An historic stadium, a place where we have fought against one another and stood with each other. Highs, lows and so many memories.



The end of an era at Goodison Park and the beginning of a new one. pic.twitter.com/vQN54XoZ32