Ανατροπή με την κατεδάφιση του ιστορικού «Γκούντισον Παρκ» της Έβερτον, καθώς το επί χρόνια γήπεδο των Ζαχαρωτών θα παραμείνει άθικτο αποτελώντας τη νέα έδρα της ομάδας γυναικών του συλλόγου.

Η Έβερτον είναι έτοιμη να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη μετά από 132 χρόνια. Το «Γκούντισον Παρκ» θα φιλοξενήσει την Σαουθάμπτον την ερχόμενη Κυριακή (18/05, 14:00) στο τελευταίο ματς της Έβερτον στην παραδοσιακή της έδρα.

Τα Ζαχαρωτά από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στο νέο τους γήπεδο χωρητικότητας 53.000 θεατών, το οποίο θα αποτελεί και ένα από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης. Αρχικά, το «αντίο» στην θρυλική έδρα της ομάδας αναμενόταν πικρό και στενάχωρο, καθώς στο αρχικό πλάνο βρισκόταν η κατεδάφιση του «Γκούντισον Παρκ».

Κάτι που όμως δεν θα συμβεί, αφού όπως ανακοίνωσε η Έβερτον το γήπεδο θα παραμείνει στη θέση του και θα χρησιμοποιείται από την ομάδα γυναικών, στην οποία αγωνίζεται και η Ελληνίδα Βεατρίκη Σαρρή.

Ο όμιλος Friedkin που αποτελεί εδώ και μερικούς μήνες το «νέο» αφεντικό της Έβερτον επανεξέτασε την κατεδάφιση αποφασίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της κοινότητας της Έβερτον».

Έτσι, οι οπαδοί των Ζαχαρωτών έχουν έναν επιπλέον λόγο για να είναι χαρούμενοι, καθώς όχι μόνο δεν θα δουν την ιστορική τους έδρα να μετατρέπεται σε ένα συνονθύλευμα μπάζων, αλλά θα μπορούν να δίνουν το «παρών» στηρίζοντας το τμήμα των γυναικών!

Everton Football Club is proud to announce that Goodison Park will become the permanent home of Everton Women from the start of the 2025/26 season! 🔵🔽