Η Έβερτον ανακοίνωσε πως τη σεζόν 2025-26 θα αφήσει το «Γκούντισον Παρκ» και θα μετακομίσει στο νέο της υπερσύγχρονο γήπεδο.

Τέλος εποχής για το «Γκούντισον Παρκ» έπειτα από 40 και πλέον χρόνια, αφού η Εβερτον αλλάζει σελίδα. Τα «ζαχαρωτά» ανακοίνωσαν πως από τη σεζόν 2025-26 θα μετακομίσουν στο «Everton Stadium», το νέο τους υπερσύγχρονο γήπεδο. Ετσι, η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία της Έβερτον στο ιστορικό «Γκούντισον Παρκ»!

Το νέο εντυπωσιακό γήπεδο της Premier League θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

