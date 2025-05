Στη Βραζιλία φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζορζίνιο, με την Φλαμένγκο να τον κλείνει ως ελεύθερο από την Άρσεναλ το καλοκαίρι.

Μετά από 18 μήνες φορώντας τα ερυθρόλευκα της Άρσεναλ, ο Ζορζίνιο το καλοκαίρι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος για... άλλες πολιτείες. Ο Ιταλός δεν τα βρήκε με τη διοίκηση των Gunners για νέο συμβόλαιο και όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζορζίνιο έδωσε τα χέρια με τη Φλαμένγκο για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ετοιμάζει ήδη βαλίτσες για τη χώρα το καφέ.

Τη φετινή περίοδο ο Ζορζίνιο είχε ρόλο αναπληρωματικού στη μεσαία γραμμή των Gunners, καταγράφοντας 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ. Το καλοκαίρι θα αποχωρήσει για πρώτη φορά από την Ευρώπη έπειτα από μια πλούσια καριέρα σε Βερόνα, Νάπολι, Τσέλσι και Άρσεναλ.

