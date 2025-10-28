Δεκάδες είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, μετά την ανατροπή λεωφορείου με οπαδούς της Φλαμένγκο στη Βραζιλία.

Το ατύχημα με τους οπαδούς της Φλαμένγκο που συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στην περιοχή Βόλτα Ρέντονα του νότιου Ρίο ντε Τζανέιρο έκανε τον γύρο του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της ομάδας στο Μπουένος Άιρες για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Libertadores απέναντι στη Ράσινγκ, ανατράπηκε εν μέσω βροχόπτωσης στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Ρίο ντε Τζανέιρο με το Σάο Πάουλο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της «O Globo», 46 άτομα τραυματίστηκαν από την ανατροπή του λεωφορείου, οι 32 εξ αυτών με ελαφρά τραύματα, ενώ τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του λεωφορείου είναι μεταξύ αυτών που φέρουν βαριά τραύματα, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες εκτινάχθηκε από τη θέση του κατά τη διάρκεια του ατυχήματος και υπέστη σοβαρά κατάγματα στα πόδια του. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο της περιοχής, αλλά βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.