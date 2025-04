Η τεράστια επιτυχία του «Adolescence» έδωσε στον 14χρονο Όουεν Κούπερ την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του Λίβερπουλ να κατακτά το πρωτάθλημα.

Ήταν συγκλονιστικός στο τηλεοπτικό του ντεμπούτο και... απολαμβάνει την επιτυχία του ο Όουεν Κούπερ. Ο 14χρονος πρωταγωνίστησε με εντυπωσιακό τρόπο στην πολυσυζητημένη βρετανική σειρά «Adolescence» που γνώρισε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για μια σειρά από καίρια ζητήματα που αφορούν στον τρόπο που μεγαλώνουν οι νέοι σήμερα.

Millie Bobby Brown and Owen Cooper here to support the Reds 😁🤳 pic.twitter.com/bDkW4Y0B3l